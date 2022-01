Emergenza Covid in Sicilia, Rifondazione: contro la pandemia più medici e infermieri

"Come qualunque persona di buon senso poteva immaginare e come c’era da aspettarsi (visti i numeri in Sudafrica e negli altri Paesi Europei), la nuova ondata del COVID-19 sta mettendo in ginocchio le strutture sanitarie dell’Isola. Dopo due anni dall’inizio della Pandemia si parla ancora di emergenza e Governo nazionale e regionale si trovano spiazzati di fronte all’aumento dei casi e della conseguente ospedalizzazione. Se la sorpresa poteva essere quantomeno giustificata all’inizio, oggi è doveroso parlare di grave irresponsabilità e incapacità di chi sta gestendo l’emergenza Covid-19". Lo afferma Mimmo Cosentino Segretario Regionale di Rifondazione Comunista.

" Da due anni a questa parte, infatti, - continua Cosentino - non si sono creati nuovi posti letto, non si sono assunti nuovi medici e infermieri (se non in minima parte e precari, ovvero licenziabili il prima possibile), non si sono diminuiti gli alunni per classi, costruiti nuovi impianti di aerazione (fondamentali per evitare il contagio), non si sono aumentati i trasporti pubblici e così via. Eppure c’erano le risorse economiche e il tempo, ma queste misure precauzionali valorizzavano il Pubblico e la prevenzione, a scapito del profitto e delle misure emergenziali e quindi della possibilità di derogare a qualsiasi regola o diritto. Al contrario, si è preferito scaricare il peso delle conseguenze della Pandemia sui cittadini, colpevolizzandoli e costruendo via via nuovi capri espiatori, favorendo le condizioni di una nuova emergenza e di un nuovo stato di eccezione.

Adesso, in ritardo e solo sulla carta, l’assessore Razza annuncia 650 nuovi posti negli ospedali che in realtà non è dato sapere se si aggiungono a quelli esistenti oppure se è la solita partita di giro, dove si trasformano i già scarsi posti letto di altre patologie in posti covid-19. Un’ennesima presa in giro sulla pelle dei cittadini. Il governo siciliano al pari di quello di Roma, in questi due anni, avrebbe potuto adottare misure, con nuovi posti letto permanenti (riaprendo i tanti ospedali chiusi), l’assunzione di nuovo personale, la fine delle politiche di esternalizzazione, con mascherine fpp2 gratuite per la categorie più esposte, in grado di far fronte adeguatamente a nuove ondate pandemiche e che comunque sarebbero servite per investire sulla sanità pubblica siciliana, ma si è preferito aspettare sperando in irrealistici tempi migliori che, puntualmente, non sono arrivati. Al contempo la sanità pubblica e medici ed infermieri in prima linea sono ormai allo stremo, dopo decenni di tagli ai posti letto, al personale e di privatizzazioni portate avanti da centrosinistra e centrodestra si continua a navigare a vista". e ad immaginare che il mercato possa risolvere tutti i problemi senza la guida e la programmazione pubblica. Purtroppo, questa miopia e questa incapacità che hanno chiarissime responsabilità saranno pagate, a caro prezzo, dai cittadini siciliani e dal personale sanitario che rischiano di trovarsi, ancora una volta, davanti alla drammatica scelta di dover decidere chi salvare e chi lasciar morire a causa della scarsità di mezzi a loro disposizione".