Autostrade, sindacati: confronto con il Cas Sicilia per l'organico

"Nel percorso di trasformazione del 'carrozzone' Cas, la politica siciliana non si fermi a pochi metri dal traguardo". Lo dicono i segretari di Filt Cgil e Uiltrasporti, Carmelo Garufi e Michele Barresi che contestano ai vertici del consorzio le ultime delibere del consiglio direttivo emesse in materia di fabbisogno organico. "Nel cambio di passo che ha visto negli ultimi mesi un proficuo confronto tra l'ente e questi sindacati - continuano Garufi e Barresi - era stato concordato che i fabbisogni di nuovo personale e la pianta organica del nuovo ente economico scaturissero da un confronto con i sindacati che di fatto e' gia' in atto. Riteniamo che le recenti delibere esitate in materia dal Cas, seppur atti di indirizzo, siano inopportune e debbano essere sospese per dare spazio alla concertazione contrattualmente prevista". "Tra queste c'e' il bando per il reclutamento di 55 esattori, presentata con un part time al 25% che di fatto reputiamo essere un pannicello caldo inutile all'ente, che invece necessita di innesti in svariate qualifiche, e per chi da anni aspetta un lavoro vero".