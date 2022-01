Tennis, l'avolese Salvo Caruso fuori in semifinale nel Challenger d'Australia

Si è fermata nelle semifinali la corsa di Salvatore Caruso nel "Bendigo International", torneo Challenger Atp dotato di un montepremi di 58.320 dollari che si conclude domani sui campi in cemento di Bendigo, in Australia. Il 29enne di Avola, n.157 del ranking e 5 del seeding, è stato invece sconfitto per 6-3 6-1, in un'ora e 20 minuti di gioco, dallo statunitense Ernesto Escobedo, 25enne californiano di Los Angeles, n.164 della classifica mondiale e ottava testa di serie, che ha così colto la seconda affermazione in cinque sfide con il siciliano.