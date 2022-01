I sindaci del Siracusano revocano l'ordinanza di chiusura delle scuole

I sindaci del Siracusano hanno revocato l'ordinanza, firmata poco meno di 24 ore fa, che disponeva la chiusura delle scuole dal 10 al 19 gennaio e l'adozione della didattica a distanza: una decisione assunta nelle ore successive al provvedimento del Governo regionale che ha previsto la ripresa delle lezioni a partire dal 13 gennaio, allo scopo di consentire ai sindaci siciliani di organizzare al meglio il rientro degli studenti. Chi non l'ha fatto per motivi di tempo si appresta a farlo nelle prossime ore. La situazione sanitaria nel Siracusano è piuttosto complicata, ben 17 Comuni, compreso il capoluogo dal 9 fino al 19 gennaio saranno in zona arancione. Per il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, "la proroga del rientro a scuola potra' essere proficuamente utilizzata - spiega nell'ordinanza - al fine di verificare il permanere dei presupposti per l'adozione di nuove disposizioni di sospensione totale o parziale della sospensione delle attività didattiche in presenza, anche mediante un immediato confronto con i dirigenti scolastici, l'Asp di Siracusa e le associazioni sindacali".