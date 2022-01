Bufere di neve in Pakistan: almeno 44 morti, tanti i bambini

Assiderati nelle auto o bloccati sotto i tetti crollati per la neve. Così sono morti i 10 bambini che, insieme ad altre 12 persone, sono rimasti vittime delle bufere di neve e del gelo che negli ultimi giorni hanno colpito varie zone del Pakistan. In totale i morti per cause legate al maltempo sono 44, con 41 feriti.

Nel Punjab ci sono poi 7 cittadini uccisi dal crollo di un tetto. Da registrare inoltre la moria di animali, la distruzione totale o parziale di molte abitazioni, i gravi danni alle strade e ad altre infrastrutture, compreso il blocco della circolazione.

Il Dipartimento meteorologico pakistano prevede per fortuna un miglioramento del meteo per le prossime 72 ore.