Basket, serie B: la Virtus Kleb Ragusa batte con merito Molfetta e conquista la prima vittoria del 2022

La Virtus Kleb Ragusa conquista i due punti in palio nel primo match casalingo del 2022. Una partita giocata a viso aperto, dove gli attacchi hanno brillato più delle difese, vibrante sino alla fine nonostante le tante defezioni in entrambe le squadre.

«Voglio fare un plauso ai miei ragazzi – commenta a fine match coach Bocchino – che hanno condotto una partita in maniera lucida e costante. Nonostante le defezioni nel roster i giocatori in campo hanno dato il meglio di loro. Non era per niente facile dopo lo stop natalizio tornare sul parquet e battere una squadra come Molfetta. A loro il merito di aver combattuto fino alla fine senza risparmiarsi mai. Sono contento anche del ritorno in campo di Stefanini che ha dato valore aggiunto alla squadra. Adesso ci aspetta una trasferta difficile a Ischia e per questo torneremo presto in palestra per prepararci al meglio in attesa che alcuni giocatori infortunati possano rientrare in squadra quanto prima».

VIRTUS KLEB RAGUSA – PALLACANESTRO MOLFETTA: 94 - 88

Parziali: 23-26; 53-41; 73-67

VIRTUS KLEB RAGUSA

Chessari 23, Rotondo 10, Da Campo 18, Simon ne, Ianelli ne, Marletta ne, Comitini ne,

Stefanini 7, Salafia, Canzonieri 9, Picarelli 18, Festinese ne

Coach Bocchino

PALLACANESTRO MOLFETTA

Tassone 10, Infante 20, Kodra, Bini 14, Scali 25, Epifani 4, Mezzina,

Villa 15

Coach Gesmundo

Arbitri: Rezzoagli - Gallo