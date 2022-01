Scicli, verso le amministrative: Giorgio Vindigni candidato sindaco per progressisti

Per le amministrative di Scicli scende in campo un nuovo candidato sindaco. Si tratta del consigliere comunale, Giorgio Vindigni. E' sostenuto da forze politiche progressiste che comprendono PD, M5S, Movimento 100 Passi, la Casa dei Moderati, con Udc, +Europa, lista ScicliKA, Cittadini per Scicli. Il progetto politico - come sostiene la coalizione che appoggia Vindigni - si fonda su competenza amministrativa, responsabilità nell’azione politica, e costruirà una nuova stagione per la città, fatta di idee e nuovi progetti, di svolta e rilancio, di attenzione ai bisogni di comunità, e tesa allo sviluppo sostenibile.

Il primo a scendere in campo nella corsa alla sindacatura a Scicli era stato, all'inizio di dicembre, Mario Marino, sostenuto da quattro liste: Scicli al Centro – Libertà Popolare – SiAmo Scicli – Obiettivo Comune.