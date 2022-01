Covid. in crescita i contagi nei comuni iblei: Ragusa vicina ai 2.000 positivi

Sono 383 in più, in sole 24 ore, i positivi al Covid nel Ragusano. Il report dell'Asp del 9 gennaio segnala, infatti, 5.676 contagi complessivi rispetto ai 5.293 del giorno precedente. Non si registrano, per fortuna, altri morti per cui il numero dei decessi è sempre di 389. Sono sempre Ragusa, Vittoria e Modica i comuni con i maggiori contagi, anche se l'aumento risulta preoccupante pure nei comuni più piccoli dove, fino a qualche settimana fa, i contagi erano pochissimi. Dei 5.676 positivi, 5.602 si trovano in isolamento domiciliare, 62 ricoverati negli ospedali di Ragusa e Vittoria, 11 in Rsa Covid e 1 in Foresteria Covid. Ecco il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: 97 Acate, 137 Chiaramonte, 377 Comiso, 13 Giarratana, 176 Ispica, 961 Modica, 10 Monterosso Almo, 248 Pozzallo, 1.784 Ragusa, 158 Santa Croce Camerina, 357 Scicli, 1.284 Vittoria.