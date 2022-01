Fsi - Usae attacca l'Asp di Siracusa: disastrosa gestione dell'emergenza

"Il segretario territoriale FSI – USAE di Siracusa, Renzo Spada, esprime il proprio disappunto per la disastrosa gestione dell’emergenza Covid da parte dell’Asp di Siracusa che sotto diversi aspetti risulta ancor oggi, a distanza di quasi due anni dall’inizio della pandemia, impreparata ed inadeguata. Innanzi tutto scandaloso e inaccettabile è che sia stato instituito solo presso il drive in di Siracusa un centro per poter eseguire i tamponi molecolari da parte della Asp ai pazienti positivi sia sintomatici che non che, a causa della vertiginosa impennata di casi, sono costretti a dover affrontare code interminabili ed attese estenuanti di diverse ore, nonostante le condizioni di salute e la sofferenza. Anche la tempistica con cui vengono chiamati da parte dell’Asp i pazienti positivi per fare il tampone molecolare al drive in è inaccettabile, si tratta di un ritardo nelle chiamate ai pazienti di molti giorni che lascia vedere con chiarezza come vi sia una forte carenza di personale Asp dedicato alla gestione della pandemia.

Si evince da questo come sia urgente e necessario arruolare medici ed infermieri per incrementare l’organico dedicato all’emergenza covid e che venga instituito un drive in a Floridia affinché gli abitanti di Floridia e dei comuni limitrofi, come ad esempio Solarino, possano sottoporsi al tampone molecolare in maniera più agevole sia per loro sia per quanti devono recasi a Siracusa decongestionando la coda di quanti ivi afferiscono. A complicare ancor di più la situazione è la forte carenza di personale al Pronto soccorso Covid e dei posti letto dedicati a questi pazienti che non possono essere accolti in ospedale pur necessitando di cure ospedaliere che a domicilio non possono essere eseguite", conclude Renzo Spada.

La Fsi - Usae chiede un tempestivo intervento, al fine di garantire la tutela della salute di tutti i cittadini, all'a ssessore alla Salute Ruggero Razza ed al prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto.