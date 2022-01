Vaccini, da lunedì 10 open day per gli studenti negli hub dei comuni iblei

L’ASP di Ragusa, in considerazione del rinvio della riapertura delle scuole e per favorire il potenziamento della campagna vaccinale, ha potenziato le attività di vaccinazione per giovani e giovanissimi in attesa del ritorno a scuola. L’open day scatterà da domani, lunedì 10 gennaio, e sarà dedicato alla vaccinazione anticovid-19 per i giovani studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della provincia di Ragusa.

I ragazzi potranno accedere senza prenotazione agli hub di Ragusa, Modica, Scicli e Vittoria e ricevere la loro prima, seconda o terza dose - compreso il nuovo target 12-15 anni per la dose booster di richiamo-.

Per l’occasione l’ASP di Ragusa sta predisponendo due distinti percorsi uno per i prenotati, per i quali sarà rispettato orario di vaccinazione previsto - nelle ore antimeridiane -, e uno per la vaccinazione rivolta ai ragazzi in open day che sarà garantita nelle ore pomeridiane – fascia oraria che verrà prolungata fino alle ore 21.00, attualmente, dedicata ai non prenotati. Intanto, l’Azienda sta lavorando per organizzare la campagna vaccinale anche nelle scuole della provincia.