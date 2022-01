Super Green pass: file alla biglietteria per attraversare lo Stretto di Messina

Da oggi il Super Green pass è diventato necessario anche per attraversare lo Stretto di Messina, mentre il governo ha fatto una deroga per le isole minori (in Sicilia quindi Ustica, Pelagie, Egadi, Pantelleria ed Eolie) prevedendo per tutti coloro che si devono spostare solo per motivi di studio e lavoro il possesso del Green pass base che si ottiene con un tampone. Sullo Stretto intanto stamani file davanti al molo San Francesco a Messina agli imbarcaderi della Caronte & Tourist per i controlli del certificato verde. La Caronte & Tourist si è organizzata con controlli molto attenti alla biglietteria e alle auto in fila. "Facciamo rispettare come sempre abbiamo fatto le prescrizioni delle Autorità di Governo - ha spiegato Tiziano Minuti, responsabile comunicazione e personale - riducendo contestualmente al minimo eventuali disagi per i nostri passeggeri". E' intervenuto anche il sindaco di Messina Cateno De Luca che in una lettera al premier Draghi ha rimarcato: "Caro Presidente non mi costringa a bloccare lo stretto di Messina! Sono pronto a farlo subito se non cambiate la norma che avete fatto. Nessun Green Pass può violare la continuità territoriale con la Sicilia".