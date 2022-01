Palermo, “Resilienza” di Tommaso Chiappa: i non-luoghi diventano identità collettive

Da non-luogo a museo all'aperto, grazie all'intervento di riqualificazione realizzato da un artista e da un gruppo di studenti. Accade nel quartiere Borgo Nuovo, estrema periferia ovest di Palermo. Qui il Centro commerciale La Torre (gruppo IGD), un progetto coraggioso e innovativo nel cuore del popoloso quartiere sorto negli anni Cinquanta, è diventato un punto di riferimento. Non solo per lo shopping, ma anche per il tempo libero e le iniziative culturali. L’ultima in ordine di tempo porta il nome di una parola molto in voga, “Resilienza”.

“Resilienza” è, appunto, il titolo del nuovo progetto di riqualificazione urbana concepito dall'artista Tommaso Chiappa per il parcheggio sopraelevato del Centro commerciale La Torre: migliaia di metri quadrati riservati alle automobili, con vista panoramica sui tetti e sulle alture che circondano la città.

Il progetto “Resilienza”, appena concluso, è consistito nella realizzazione di 19 interventi pittorici sulle facciate dei moduli trapezoidali situati tra gli stalli del parcheggio. I dipinti murali si integrano a livello cromatico, stilistico e di contenuti con un precedente intervento realizzato dall'artista nel febbraio 2020, poco prima del lock down (progetto "Multicultural/Educarnival"), e ne costituiscono l'ideale continuazione.