Covid, aumentano le persone positive al Covid nel Ragusano: sono 5.770

Salgono a 5.770 le persone positive al Covid nel Ragusano e si registra un nuovo decesso: all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa è morto un 81enne di Modica, non vaccinato. Sono, quindi, 390 le persone morte nei comuni iblei dall'inizio della pandemia. Dei 5.770 positivi, 5.695 si trovano in isolamento domiciliare, 61 ricoverati negli ospedali di Ragusa e Vittoria, 13 in Rsa Covid e 1 in Foresteria Covid. Ecco il dettaglio delle persone positive al Covid nei comuni del Ragusano: Acate 99, Chiaramonte Gulfi 146, Comiso 388, Giarratana 13, Ispica 170, Modica 947, Monterosso Almo 13, Pozzallo 234, Ragusa 1.852, Santa Croce 169,

Scicli, Vittoria 1.302.