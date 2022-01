Scade domani alle 12 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge che autorizza per 4 mesi l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2022. Lo ha comunicato all'Aula il vicepresidente dell'Ars, Angela Foti, che ha incardinato il disegno di legge.

La seduta dell'Ars è stata rinviata a domani alle 16 per la discussione generale e l'esame dell'articolato.