Quirinale, Anci Sicilia: "La Regione indichi un sindaco fra i grandi elettori"

In merito all'elezione del Presidente della Repubblica, l'Anci Sicilia invita l'Ars a indicare un sindaco fra i grandi elettori. E' quanto si legge in una nota.

L'Anci Sicilia, sottolinea la nota, "condivide la proposta, avanzata nei giorni scorsi, dall'Anci nazionale e dalle altre Anci regionali, relativa all'indicazione di un sindaco per ogni regione fra i grandi elettori per l'elezione del presidente della Repubblica e rivolge tale appello all'Assemblea Regionale Siciliana". "La scelta che dovrà essere, naturalmente, rimessa all'autonomia e alla dialettica politica di ciascuna Assemblea rappresenterebbe un importante atto di attenzione verso le istituzioni locali e in rappresentanza dei territori", conclude la nota.