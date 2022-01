Il Tar boccia l'ordinanza di De Luca: domani tutti a scuola

La quinta sezione del Tar della Campania, presidente Maria Abruzzese, ha accolto il ricorso presentato da alcuni genitori di studenti contro l'ordinanza 1/2022 del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che posticipava al 29 gennaio il ritorno in classe per le scuole dell'infanzia, elementari e medie.

Il tribunale amministrativo ha accolto l'istanza cautelare, accogliendo il ricorso presentato da alcuni genitori difesi dagli avvocati Luca Rubinacci e Giacomo Profeta, ha sospeso l'esecutività dell'ordinanza nella parte in cui si rinvia al 29 gennaio il rientro nelle scuole dell'infanzia, elementari e medie, e ha fissato per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell'8 febbraio.