Pfizer: a marzo pronto il vaccino contro Omicron

L'ad di Pfizer Albert Bourla ha annunciato che il vaccino contro Omicron sarà pronto a marzo e l'azienda ha già iniziato a produrre le dosi.

Bourla ha spiegato in un'intervista alla Cnbc che il vaccino sarà efficace anche contro le altre varianti del Covid che stanno circolando.

'Ema ha iniziato a valutare una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio per il medicinale antivirale per via orale orale Paxlovid.

La domanda è di Pfizer Europe. Lo rende noto l'Agenzia Ue. Il risultato è atteso nelle prossime settimane.