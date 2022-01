Regeni, il Gup di Roma. nuove ricerche degli imputati

Nuove ricerche degli imputati, affidate ai Ros, da effettuare in Italia e trasmissione degli atti al Governo per verificare eventuali esiti della rogatoria inoltrata all'Egitto nell'aprile 2019 e se ci sono margini per una "interlocuzione" con le autorità del Cairo.

Lo ha disposto il gup di Roma, Roberto Ranazzi, al termine dell'udienza per il caso Regeni.

I carabinieri, per accertare il luogo di residenza e di lavoro dei quattro 007 egiziani, potranno analizzare banche dati delle forze dell'ordine, elenchi telefonici, social network e fonti confidenziali. Nuova udienza l'11 aprile per verificare l'esito degli accertamenti.