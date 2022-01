Marco Basile nuovo capo della Squadra Mobile di Palermo

Marco Basile è il nuovo capo della Squadra mobile di Palermo. Prende il posto di Rodolfo Ruperti, nominato vicequestore vicario a Pisa. Basile, 55enne di Napoli, arriva dalla Mobile di Catania.

"Esprimo grande apprezzamento per la nomina di Marco Basile in qualità di nuovo capo della Squadra Mobile di Palermo - ha detto il sindaco, Leoluca Orlando -. La sua grande esperienza acquisita in tanti anni di servizio, svolti anche in Sicilia, rappresenta una garanzia per tutti i cittadini nel contrasto all'illegalità e al fenomeno mafioso. A Basile, a cui do il mio benvenuto a Palermo, auguro buon lavoro".