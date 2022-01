L'assessore Lagalla: "Forse altri 2 giorni per la riapertura delle scuole"

"Qualcuno ritiene che questo rinvio sia strumentale e che non possa modificare nulla nel corso dei tre giorni ma se si fa riferimento a quanto richiesto dai presidi e dalle amministrazioni locali unanimemente, cioè di avere il tempo sufficiente per applicare le nuove e diverse modalità di gestione delle quarantene e dei servizi anticovid all'interno delle scuole, valutando anche il personale disponibile, ecco credo che tre giorni e forse anche 5 siano tecnicamente importanti".

Lo ha detto l'assessore regionale alI'Istruzione, Roberto Lagalla, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico a Palermo riferendo quindi della possibilità di un ulteriore slittamento dell'entrata nelle scuole in Sicilia che era stato spostato già di 3 giorni: rientro previsto il 10 gennaio.