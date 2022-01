Lavoro a Catania, nel 2021 denunciate 91 persone col Reddito di cittadinanza

Il Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro di Catania è un reparto composto integralmente da personale dell’Arma dei Carabinieri che ha conseguito la qualifica speciale di Ispettore del lavoro e pertanto specializzato in materia di legislazione sociale e sicurezza nei luoghi di lavoro.

A supporto costante del Comando Provinciale di Catania, il N.I.L. è impegnato a tutelare il lavoro in tutte le sue forme, reprimendo gli abusi e contrastando il lavoro irregolare e di maggior allarme sociale quali ad esempio il “caporalato” e/o lo sfruttamento lavorativo a danno di cittadini italiani e stranieri.

Nell’anno appena concluso sono stati effettuati 150 accessi e controllate 215 aziende (di vari settori imprenditoriali tra i quali edilizia, agricoltura, esercizi pubblici/commercio, grande distribuzione/logistica, strutture socio assistenziali ed altro).

A conclusione dell’anno 2021, 94 sono stati i soggetti deferiti all’Ag competente.

Grande attenzione, anche su direttiva del Prefetto, è stata posta nella vigilanza anti covid presso tutte le aziende controllate con la contestazione di 13 sanzioni per inadempienze al protocollo specifico.

La verifica, inoltre, ha riguardato i numerosi percettori del Reddito di cittadinanza, in particolare sono stati identificati e denunciati 91 soggetti (alcuni perfino in regime di 416 bis e 640 bis) che hanno indebitamente percepito una somma, con conseguente danno erariale, per un ammontare complessivo di 703.926 euro.

Vista l’annosa recrudescenza degli infortuni sul lavoro, numerosi sono stati anche i controlli in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro presso le aziende edili e nelle attività dove il rischio è più alto. Al riguardo sono state ispezionate n. 74 aziende con la denuncia di n. 32 soggetti e relativa contestazione di n. 132 ammende per un ammontare complessivo di 239.219 euro.