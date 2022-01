Ippica, Vincenzo Caruso premiato per la quarta volta come migliore allenatore a Siracusa

Non poteva esserci miglior regalo per il suo 38esimo compleanno, che festeggia oggi, per Vincenzo Caruso, se non quello di incassare il premio di migliore allenatore all'ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. Non è la prima volta per il trainer, considerato anche tra gli allenatori più bravi d'Italia. Sabato 15 gennaio nel corso del convegno, per Caruso sarà la giornata della consacrazione, quando riceverà per la quarta volta consecutiva il premio di miglior allenatore. Un preludio che apre porte più prestigiose per l'allenatore al quale viene riconosciuta professionalità impeccabile, serietà, tenacia, e impegno nel suo lavoro, decisamente faticoso. Nel giro italiano dell' ippica il trainer è al settimo posto nella classifica degli allenatori.