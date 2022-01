Modica, auto si schianta su vetrata dell'Unicredit: scatta allarme rapina

Ingrana la prima invece della retromarcia e si schianta contro una vetrata dell'agenzia Unicredit di Viale Medaglie d'Oro, a Modica. Scatta l'allarme antirapina e arriva in pochi minuti una volante della Polizia. Non si trattava di una rapina ma di una manovra errata. Tanto è bastato perchè gli impiegati, all'interno della banca, pensassero ad una rapina. E' accaduto questa mattina, intorno alle 11. Molto spavento per i dipendenti dell'istituto di credito ma, per fortuna, nessun ferito. Illesa anche la giovane donna che era alla guida di una Jeep Renegade che si è trasformata in una sorta di ariete dopo aver superato anche il dislivello del marciapiede.