Palermo, il generatore va in tilt: si sgonfia tensostruttura al 'Cervello'

La tensostruttura montata nei giorni scorsi davanti al Pronto soccorso dell'ospedale Vincenzo Cervello di Palermo, si è sgonfiata ieri, a causa del sovraccarico di un generatore, mentre dentro c'erano cinque pazienti (quattro dei quali in barella) e fuori pioveva.

Il problema è stato risolto in breve tempo.

Intanto, non si ferma l'afflusso dei pazienti Covid nel nosocomio: stamattina sono 64 quelli registrati, con un indice di sovraffollamento del 320 per cento.