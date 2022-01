Covid, nel Ragusano superati i 6.000 positivi: 2 morti nelle ultime 24 ore

Nel Ragusano sono 325 i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore. E ci sono anche due nuovi decessi, un 75enne di Ispica e un 80enne di Scicli, entrambi vaccinati. I morti, dall'inizio della pandemia, salgono a 392. Le persone positive al Covid, nel rapporto Asp dell'11 gennaio, sono 6.095: 6020 in isolamento domiciliare. 61 ricoverati negli ospedali di Giovanni Paolo II di Ragusa e Guzzardi di Vittoria, 13 in Rsa Covid, 1 in foresteria. Numeri sempre alti a Ragusa, Vittoria e Modica. Questo il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: Acate 110, Chiaramonte Gulfi 154, Comiso 406, Giarratana 14, Ispica 171, Modica 990, Monterosso Almo 14, Pozzallo 268, Ragusa 1953, Santa Croce Camerina 188, Scicli 376, Vittoria 1376.