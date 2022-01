Lavoratori elettrici siciliani, Montagnino eletto segretario

Gaetano Duilio Montagnino è il nuovo segretario dei lavoratori elettrici siciliani Cisl. E' stato eletto a conclusione del congresso della Flaei Cisl Sicilia, che di fatto ha dato il via alla stagione congressuale che impegnerà, tra gennaio e febbraio, il sindacato guidato nel'Isola da Sebastiano Cappuccio. In pratica, venti federazioni regionali, cinque tra enti e associazioni e cinque Unioni provinciali e interprovinciali, che dibatteranno di strategie e temi del momento nel rigoroso rispetto dei protocolli anti-Covid. L'1 e il 2 marzo, a Taormina, il congresso della Cisl siciliana."I prezzi dell'energia che schizzano in alto ricadendo sui redditi delle famiglie - ha detto - sono il risultato di scelte sbagliate del passato in tema di politica energetica. Così l'Italia è gas-dipendente. E il gas è pressocché totalmente importato.

Servono investimenti nell'innovazione e un mix energetico che consenta il traghettamento dell'economia e della società verso forme nuove".