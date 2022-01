Siracusa, l’assessore alla Polizia municipale Tota in visita al comando dei Carabinieri

L’assessore alla Polizia municipale e ai Trasporti e diritto alla mobilità di Siracusa, Dario Tota, stamattina si è recato in visita al Comando provinciale dei Carabinieri nell’ambito dei rapporti istituzionali tra il Comune e l’Arma. L’assessore è stato ricevuto dal comandante provinciale, colonnello Gabriele Barecchia, che era accompagnato dal tenente colonnello Raffaele Ruocco, a capo del Reparto operativo.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i temi della sicurezza cittadina e della salvaguardia del patrimonio storico e architettonico. Il colonnello Barecchia ha rinnovato la consueta disponibilità dell’Arma dei carabinieri ad attività congiunte, evidenziando come la sinergia tra le istituzioni è fondamentale per garantire sicurezza e vivibilità soprattutto nelle aree periferiche.

L’assessore Tota si è detto soddisfatto dell’incontro. «Il controllo del territorio – ha affermato – è una delle nostre priorità per combattere, nell’ambito delle competenze comunali, ogni forma di illegalità a cominciare dal fenomeno dei parcheggiatori abusivi. La collaborazione con le altre forze di polizia è importante per accrescere la fiducia dei cittadini verso le istituzioni dello Stato».