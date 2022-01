Altri sette pallanuotisti dell'Ortigia positivi al covid: niente gara a Palermo di Euro Cup

Il Circolo Canottieri Ortigia ha reso noto che "a seguito dei tamponi molecolari effettuati dalla squadra in vista della gara di Euro Cup contro il Telimar, prevista domani sera a Palermo, altri 7 giocatori sono risultati positivi al Covid-19, aggiungendosi così agli altri 2 atleti già risultati positivi nei giorni scorsi. In più altri atleti, in qualità di contatti stretti, sono stati messi in quarantena sanitaria come da normativa. Vista la situazione, pertanto, l'Ortigia non potrà recarsi a Palermo per disputare il match di domani. La società ha chiesto ufficialmente alla LEN la possibilità di rinviare l'incontro o, qualora il regolamento non lo prevedesse, di rendere note le conseguenze della mancata partecipazione alla gara di andata".