Si è dimesso il vice sindaco di Castellammare del Golfo

Il vicesindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Cruciata, 55 anni, esperto aziendale, si è dimesso dall'incarico in giunta ricoperto dal 2018, cioè dall'insediamento dell'amministrazione guidata dal sindaco Nicolò Rizzo. Cruciata continuerà a ricoprire il ruolo di consigliere comunale, eletto nella lista di "Oltre" a sostegno del primo cittadino. L'esponente di Diventerà Bellissima, nella lettera inviata al sindaco Rizzo, che ringrazia per la fiducia, specifica che la scadenza dell'impegno amministrativo era stata concordata all'atto della nomina e ritiene "arrivato il momento di lasciare ad altri lo spazio dovuto. "Diventerà Bellissima" vuole rimanere a sostegno di questo governo cittadino con la presenza in giunta di una persona diversa dal sottoscritto. Rimarrò comunque a sostenere l'azione amministrativa tra i banchi del consiglio comunale".

A dicembre il sindaco Rizzo aveva nominato due nuovi assessori e dopo le dimissioni di Cruciata ha già redistribuito le deleghe tra gli altri 4 assessori: la vice sindacatura è adesso di competenza di Maria Tesè che ha anche le deleghe alle politiche giovanili, turismo, spettacolo, cultura e sport.