Il Cio conferma: i Giochi invernali di Pechino si faranno

"Le Olimpiadi si faranno, è tutto pronto, i Giochi saranno il luogo più sicuro del mondo. Saranno grandi Giochi, lo sport vince sempre e l'accensione della fiamma significa speranza". In un'intervista all'AGI, Ivo Ferriani, membro dell'Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale, conferma che il 4 febbraio si apriranno a Pechino i Giochi olimpici invernali e quindi allontana le voci su un possibile rinvio dell'evento a cinque cerchi a seguito della pandemia di Covid-19.

"Il personale del Cio è già arrivato in Cina e attende l'arrivo dei partecipanti - ha aggiunto Ferriani che ricopre anche il ruolo di presidente della federazione internazionale di bob e skeleton e dell'associazione che riunisce le federazioni internazionali degli sport olimpici invernali -. A Pechino le restrizioni saranno migliori di Tokyo e con la presenza del pubblico locale".

"La cosa più importante è far trovare agli atleti campi di gara perfetti. A Pechino sotto l'aspetto delle restrizioni sarà ancor molto più fluido rispetto a Tokyo. Cina e Giappone sono due organizzazioni molte ligie ai protocolli, non è facile", continua Ferriani.

"È chiaro a tutti noi - sottolinea - che dobbiamo essere autodisciplinati, evitare tutti i contatti 'pericolosì, dobbiamo arrivare accorti alla partenza perchè - conclude Ferriani - poi i Giochi saranno il luogo più sicuro del mondo essendoci un continuo screening. La preparazione dei cinesi è incredibile".