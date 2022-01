Ira della base di 'Diventeràbellissima' a Pachino: subito una riunione

Salta la giunta municipale a Pachino. Una strategia di CambiaMenti e di Diventeràbellissima che ha chiesto la testa del vice sindaco e assessore all'Ecologia, Alfredo Spiraglia. Senza la decisione della sindaca Carmela Petralito se accettare o meno quella che oramai tutti riconoscono in una provocazione del Movimento che fa capo a Nello Musumeci, la situazione in seno all'amministrazione di Pachino resta in stand by. Finora non c'è stata una reazione ufficiale di Fratelli d'Italia, ma il partito di Giorgia Meloni, nonostante abbia stravinto le amministrative, anzichè entrare in giunta potrebbe decidere di sfilarsi, votando così di volta in volta i provvedimenti che verranno portati in aula. Spiraglia che oggi nell'esecutivo, assieme a Carmela Petralito rappresentano il vero cambiamento ed i baluardi della legalità, sono osteggiati da coloro che vogliono che cambi tutto affinchè non cambi niente. E la prima cittadina che conosce la celebre frase del Gattopardo, inizia a insospettirsi su certe manovre.

In casa di Diventeràbellissima, la decisione di non riconoscere più Spiraglia come esponente del partito, ha scatenato l'ira della base che ha chiesto una riunione al coordinatore locale Aldo Russo, informando anche il coordinatore provinciale Carmelo Pisano. Insomma determinate scelte da parte di Db potrebbero rivelarsi un vero boomerang per il Movimento che ha da difendere quell' 11% delle amministrative. Un tesoretto che non può permettersi di perdere alla vigilia delle Regionali.

(Nella foto Carmelo Pisano coordinatore provinciale di Diventeràbellissima)