Modica, riqualificare via Santa Elisabetta: il Comune lancia concorso di idee

Cambiare profondamente il volto della centralissima Via S.Elisabetta a Modica. E’ un obiettivo concreto che verrà realizzato attraverso un concorso di idee che a giorni sarà reso pubblico per scegliere il miglior progetto di riqualificazione dell’area. A comunicarlo sono il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, di concerto con l’Assessore al Centro Storico, Giorgio Belluardo. “Vogliamo rendere più accogliente una via centralissima attraverso l’abbattimento dell’attuale costruzione che ospita i bagni pubblici (o la sua riqualificazione) e la creazione di una piazzetta che possa valorizzare questo caratteristico scorcio di Modica. Per fare ciò chiediamo la partecipazione di quanti abbiano idee valide. Il miglior progetto verrà finanziato e realizzato in tempi molto veloci”. Così i due amministratori su questo ennesimo intervento di riqualificazione del centro storico. “In passato abbiamo già effettuati interventi similari in diversi punti nel cuore di Modica. Basti pensare, per esempio, alla Piazzetta Mazzini, alla Salita De’ Barbieri, alla scalinata Risadelli. I prossimi saranno proprio la via S.Elisabetta e Piazza Campailla, dove da poco è stato aperto il Museo della Medicina. L’ eventuale eliminazione dell’edificio che ospita i bagni pubblici verrebbe sopperita dalla realizzazione di altre due postazioni, una in Viale Medaglie d’Oro compresa nel progetto di riqualificazione urbana grazie ai fondi PNRR e l’altra nel piazzale Falcone Borsellino dove sta per sorgere l’info point turistico. Queste due si affiancano a quelli già funzionanti presso l’edificio ex Poste in Corso Umberto. Con l’abbattimento della struttura e la creazione di una piazzetta con relativo arredo urbano pensiamo di poter impreziosire questa zona storica di Modica”.