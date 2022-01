Covid, paurosa impennata di contagi nel Ragusano: quasi 8.000 i positivi

Paurosa impennata dei contagi Covid nel Ragusano. Nelle ultime 24 ore, infatti, le persone positive al Covid sono aumentate di 1.807 unità. Ci sono, inoltre, altri due decessi: sono morti due chiaramontani di 77 e 93 anni, entrambi vaccinati. Il numero dei morti sale, quindi, a 394. Nel report Asp del 12 gennaio le persone positive al Covid sono 7.897: 7.825 in isolamento domiciliare, 58 ricoverati in ospedale e 14 in Rsa Covid. Aumenti esponenziali nei contagi di Ragusa, Vittoria e Modica. A Ragusa il numero delle persone positive al Covid ha raggiunto quota 2.294. Aumenti preoccupanti anche a Modica e Vittoria. Ecco il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: Acate 147, Chiaramonte Gulfi 223, Comiso 595, Giarratana 20, Ispica 187, Modica 1358, Monterosso Almo 23, Pozzallo 306, Ragusa 2294, Santa Croce Camerina 253, Scicli 578, Vittoria 1841.