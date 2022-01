Covid: 196.224 positivi in Italia e 313 morti, nuovo record per i vaccini

Ammontano 196.224 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Martedì erano stati 220.532. Le vittime sono invece 313 mentre martedì erano state 294. Si tratta del più alto numero di morti della quarta ondata. Martedì nuovo record di somministrazioni per i vaccini anti-Covid: oltre 686 mila, con 77.500 prime dosi, di cui 48 mila bambini e 22.500 over 50. Lo rende noto la struttura del commissario Francesco Paolo Figliuolo.