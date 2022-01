Per la Sicilia sono Gianfranco Miccichè di Forza Italia, Nunzio Di Paola del M5s e Nello Musumeci (Db), giunto terzo, i tre grandi elettori che voteranno per il Capo dello Stato. Musumeci ha ottenuto 29 voti, Miccichè 44 voti e Di Paola 32. Su 70 deputati regionali hanno votato in 67, tre in congedo. Nessuna scheda nulla. Otto deputati della maggioranza hanno votato per il grillino Di Paola.