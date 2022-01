Incidente stradale nella Locride: scontro tra auto sulla Statale 106, un morto e 5 feriti

Un uomo è morto e altre cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri sulla statale 106 in un tratto compreso tra i comuni di Riace e Stignano, nella Locride. A perdere la vita un quarantasettenne di Bovalino, deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Tre le auto coinvolte nell'impatto. Sul posto per prestare i soccorsi sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Monasterace. I feriti, tre dei quali in condizioni più serie, sono stati trasportati nell'ospedale di Locri. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Roccella Ionica che hanno effettuato i rilievi per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. Il traffico nel tratto interessato, dove in passato si sono verificati altri incidenti, è stato deviato sulla viabilità secondaria.