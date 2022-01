Canicattini Bagni e gli Iblei: riconoscimento internazionale LODO “L’Orciolo d’Oro” a Milano

Nuovi riconoscimenti internazionali per gli Oli Extravergine d’oliva e le Aziende produttrici del territorio di Canicattini Bagni, come segnala soddisfatto l’Assessore allo Sviluppo economico e alle Attività produttive, Sebastiano Gazzara. Tre le aziende agricole di Canicattini Bagni che al recente Concorso internazionale del progetto LODO di Milano, “L’Orciolo d’Oro”, diretto e organizzato da Manuela Vigo e Vincenzo Federico Petisi e nato nella seconda metà degli anni ‘80 da un’idea di Marta Cartoceti, si sono distinte tra centinaia di partecipanti provenienti da tutto il mondo: l’Azienda Agricola La Pira, l’Oleificio Bagni dei Fratelli Mozzicato e l’Azienda Cirinnà Vincenzo. Gli oli presentati dalle tre Aziende canicattinesi, valutati da un panel di assaggiatori provenienti dalle Associazioni e dalle Delegazioni di assaggiatori professionisti coinvolte nonché da contesti professionali d’assaggio nazionali ed internazionali, hanno ottenuto un Attestato Lodevole con un punteggio di 95,88/100 per “L’olio della Maestra Tina” Zaituna dell’Azienda Agricola La Pira, e l’Attestato di Eccellenza con punteggio 90,94/100 per “Primo Frutto” e 93,12/100 per “Zaitun” dell’Oleificio Bagni dei Fratelli Mozzicato (già Medaglie d’Oro al Biol Novello 2021) e 87,35/100 per “Cirinnà” dell’Azienda Cirinnà Vincenzo.