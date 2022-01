Basket donne, vince Ragusa al PalaMinardi il recupero contro Moncalieri

Al PalaMinardi, nel recupero dell'11esima giornata della serie A1 femminile di basket, la Passalacqua Ragusa supera l'Akronos Libertas Moncalieri per 76-54. La partita, prevista il 18 dicembre, era stata rinviata in seguito a diverse positività da covid 19 riscontrate nel gruppo squadra della formazione piemontese a ridosso della trasferta.

CLASSIFICA: Famila Wuber Schio 22 punti; Umana Reyer Venezia, Virtus Segafredo Bologna 20; Passalacqua Ragusa 18; Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 16; La Molisana Magnolia Campobasso 14; Allianz Geas Sesto San Giovanni, Fila San Martino di Lupari 12; Dinamo Sassari, Limonta Costa Masnaga 8; Akronos Moncalieri, Costruzioni Italia Broni 6; E-Work Faenza 4; USE Scotti Rosa Empoli 2.