Ostetrica e manager di Fdi designati per completare la giunta a Pachino

"Abbiamo vinto le elezioni, siamo il primo partito a Pachino e adesso dobbiamo amministrare". In casa di Fratelli d'Italia i vertici del partito di Siracusa sono stati chiari, sia con i referenti locali che con la stessa sindaca, Carmela Petralito. La prima cittadina conosce il metodo adottato da Fdi per l'entrata in giunta dei due assessori, i primi due dei non eletti in Consiglio, ma ai suoi collaboratori più stretti dice che 'vuole riflettere'. In questa partita delle amministrative, Fratelli d'Italia, oltre a dare un contributo fondamentale al successo al primo turno della sindaca ( oltre duemila voti alla lista) ha già pagato un tributo molto alto. A cominciare da Sebastiano Gabeli, il più votato a Pachino, che avrebbe potuto avanzare la richiesta di essere eletto alla Presidenza dell'Aula. Ed ancora le dimissioni di Mandalà dopo un mese dalla nomina ed il siluramento di Arangio da parte della sindaca.

Così in pole ci sono l'ostetrica Ilenia Orlando ed il manager Lorenzo Sena. Sono loro i designati dal partito per la giunta di Pachino. Con il loro ingresso l'esecutivo potrebbe cominciare a lavorare per il bene della città. Nelle prossime ore Carmela Petralito potrebbe completare la squadra. Sul 'caso Spiraglia', le pretese dei 3 consiglieri di Diventerà bellissima che lo hanno 'sfiduciato' sono all'attenzione dell'intera maggioranza o quasi, che lo ritiene un assessore affidabile ed onesto. Tanto quanto basta per continuare a collaborare con la sindaca, trattandosi tra l'altro, di un tecnico nel settore energetico.

(Nella foto da sinistra Ilenia Orlando, Lorenzo Sena a la sindaca di Pachino, Carmela Petralito)