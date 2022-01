Mascherine Ffp2 sottocosto, 'Insieme per Portopalo': "Chapeaux al sindaco di Rosolini"

La notorietà del sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola, supera i confini territoriali. In due mesi e mezzo di attività amministrativa, se ne parla in provincia di Siracusa, perchè le sue idee le trasforma in concretezza. A citarlo nelle ultime ore sono Corrado Lentinello e Rachele Rocca consiglieri comunali di 'Insieme per Portopalo'. Sulla pagina social del Movimento portopalese scrivono: "Chapeau al Sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola: grazie ad un accordo siglato con le sei farmacie cittadine, le mascherine FFp2, più protettive e su cui c’è l’obbligo di utilizzo per diverse categorie, costeranno di meno, ad un prezzo calmierato ancora più basso di quello fissato con gli accordi del Commissario di Governo Francesco Paolo Figliuolo ( 2 mascherine 1 euro al pubblico).

Un grande gesto, un ottimo concreto e reale risultato per la cittadinanza, frutto comunque di iniziativa, idee, dinamismo, programmazione.

Quello che nel nostro paese neanche esiste, tutto rimane fermo, solo ordinaria amministrazione per mera risposta ai post, alle dirette, alle richieste di “#INSIEME Portopalo”. Nessuna iniziativa, nessuna idea, nessuna “novità”, nessuna programmazione, nulla di nulla".

(Nella foto il sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola. Nella sua città una mascherina FFp2 costa 50 centesimi, grazie ad un accordo che il primo cittadino ha fatto con le farmacie di Rosolini)