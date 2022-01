Sgominata dai carabinieri di Treviso una banda specializzata in aggressioni ad anziani per rapinarli di quanto avevano indosso. Il gruppo, composto da cittadini di nazionalità rumena, nel corso dell'intera estate scorsa aveva imperversato nel nord Italia e, in particolare, nell'area di Treviso, mettendo a segno una quindicina di colpi tra rapine e scippi.