Via Duca degli Abruzzi a Catania, strada groviera: protesta dei residenti

Una strada dalle tantissime problematiche ma che rappresenta una delle più importanti arterie di collegamento per il quartiere di Picanello. Via Duca degli Abruzzi finisce al centro delle proteste dei residenti con il consigliere del II municipio Andrea Cardello che chiede interventi adeguati all’amministrazione comunale. “Dal tappare le buche al garantire una viabilità più scorrevole, sono tanti i lavori che vanno eseguiti in una strada di vitale importanza per il territorio di “Picanello-Ognina-Barriera-Canalicchio”- afferma Cardello- già alcuni mesi fa, con il presidente del comitato “Romolo Murri” Vincenzo Parisi ed i consiglieri comunali Giuseppe Gelsomino e Francesca Ricotta, abbiamo effettuato un sopralluogo nel vicino mercato al chiuso lasciato nel totale abbandono. Via Duca degli Abruzzi presenta moltissime attività commerciali e perfino una scuola con tutte le conseguenze del caso. Non capire questo, vuol dire mettere in grosso pericolo l’economia di un territorio sempre in bilico tra riscatto e degrado. Non dimentichiamoci- prosegue Cardello- che fino a poche settimane fa questa strada era letteralmente invasa dalla spazzatura. Oggi via Duca degli Abruzzi va messa al centro di piano di sviluppo urbano a 360°”.