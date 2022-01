Siracusa, 14 gennaio "Influ day": apertura straordinaria degli ambulatori vaccinali

Venerdì 14 gennaio 2022 si svolgerà l’INFLU-DAY, la giornata promossa dall’Assessorato regionale della Salute dedicata all’informazione sui benefici della vaccinazione contro l’influenza, le infezioni da Pneumococco e da Herpes Zoster, contribuendo a migliorare, in un momento storico così delicato come quello attuale, la percezione del valore della prevenzione tramite i vaccini, considerato che agli effetti della pandemia rischiano di sommarsi quelli dell’influenza che mediamente colpisce ogni anno il 10% circa della popolazione.

Per l’occasione, l’Asp di Siracusa ha organizzato l’apertura straordinaria degli ambulatori vaccinali dei quattro Distretti Sanitari della provincia, dalle ore 15 alle ore 18 del 14 gennaio, con un evento di informazione e promozione, nel corso del quale verranno eseguite le vaccinazioni su richiesta delle persone che interverranno. A Siracusa sarà aperto l’ambulatorio vaccinale ex ONP di contrada Pizzuta, a Lentini l’ambulatorio di piazza Aldo Moro, ad Augusta presso l’ospedale Muscatello, nel Distretto di Noto l’ambulatorio vaccinale di Pachino. Nei quattro ambulatori, assieme al personale sanitario, saranno presenti anche operatori delle Unità operative Educazione e Promozione della Salute e Informazione e Comunicazione a disposizione della cittadinanza.