Il sindaco Pogliese: "Sede Rai di Catania è strumento di garanzia"

"La sede Rai di Catania è un infungibile strumento di garanzia informativa che non può sottostare a mere logiche economiche di tagli indiscriminati". Così il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, in merito all'annunciata decisione dei vertici Rai di sopprimere la messa in onda di alcune edizioni dei Tg e dei Gr dalla redazione etnea.

"Il sud est della Sicilia e l'area ionico tirrenica con almeno sei province dell'isola - aggiunge -, hanno sempre trovato nei giornalisti della sede Rai Etnea un riferimento attento di professionalità e competenza di servizio pubblico informativo, che se ancora ridimensionato ne farebbe perdere parte dell'efficacia.

Un'impostazione che va rivista, anche perché non coerente con una pandemia che ogni giorno di più impone un'informazione autorevole, elemento determinante per garantire salute e sicurezza ai cittadini".