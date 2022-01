Eroina, hashish e munizioni: due persone arrestate a Siracusa (VIDEO)

Nell’ambito della attività di contrasto alla diffusione delle droghe, i Carabinieri della Stazione di Ortigia, con la fondamentale collaborazione del labrador “Ivan” e del pastore tedesco “Riley”, unità cinofile del Nucleo di Nicolosi (CT), hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un 42enne e un 57enne, entrambi del luogo, disoccupati. I predetti, nel corso di perquisizioni domiciliari sono stati trovati complessivamente in possesso di 49 dosi e 7 ovuli di eroina per 200 grammi nonché di 20 grammi di hashish e 50 cartucce calibro 9. Nel corso delle attività i Carabinieri hanno altresì rinvenuto un bilancino di precisione e somme di denaro verosimilmente riconducibili all’attività illecita.

Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati associati alla Casa Circondariale di Siracusa a disposizione dall’ A.G. aretusea.