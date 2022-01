Covid, nel Ragusano calano i contagi ma aumentano i ricoveri in ospedale

Scendono i contagi Covid nel Ragusano dopo un paio di giorni di aumenti vertiginosi. A fare diminuire il numero dei positivi, il calo registrato nei tre comuni con maggiori contagi, vale a dire Ragusa, Vittoria e Modica. Nelle ultime 24 ore si registrano, però, altri due decessi: sono morte due donne vittoriesi di 88 e 93 anni. I positivi nel rapporto Asp del 13 gennaio sono 6.974, ben 923 in meno rispetto al giorno precedente. Dei 6.974 positivi, 6.888 si trovano in isolamento domiciliare, 73 ricoverati in ospedale e 13 in Rsa Covid. Ecco il dettaglio delle persone positive nei comuni iblei: Acate 142, Chiaramonte Gulfi 203, Comiso 539, Giarratana 18,

Ispica 163, Modica 1.183, Monterosso Almo 22, Pozzallo 287, Ragusa 1.918, Santa Croce Camerina 249, Scicli 540, Vittoria 1.624.