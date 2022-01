Fiorella Mannoia torna in Sicilia: concerti a Catania e Palermo ad aprile

Fiorella Mannoia torna sul palco con la sua band dopo i concerti tenuti la scorsa estate, per interpretare i brani che hanno contraddistinto la sua carriera, dagli inizi fino all’ultimo album “Padroni di Niente”.

Si esibirà in Sicilia per due imperdibili live: venerdì 22 aprile al Teatro Metropolitan di Catania e sabato 23 aprile al Teatro Golden di Palermo, entrambi alle ore 21, con l’organizzazione di Puntoeacapo Srl e la direzione artistica di Nuccio La Ferlita. I biglietti sono disponibili in prevendita circuito Ticketone. Il tour prende il nome dal programma che Fiorella sta conducendo su Rai 3 dal 25 ottobre scorso in seconda serata.

Ad accompagnare Fiorella sul palco durante il tour i musicisti: Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso, Max Rosati e Alessandro "DOC" De Crescenzo alle chitarre, e Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale di tutto lo spettacolo.