All'azienda siciliana Skylabs la certificazione Great Place to Work

È siciliana una delle migliori aziende in cui lavorare in tutta Italia. E' il business partner Skylabs Srl, l'unica nell'isola che ha ottenuto la prestigiosa certificazione Great Place to Work, il riferimento globale per la cultura organizzativa aziendale. Si tratta di un brand internazionale fondato a San Francisco nel 1991, che, attraverso delle domande mirate, misura le opinioni dei collaboratori e la loro esperienza all'interno dell'ambiente lavorativo sia con il management, sia con i colleghi. All'indagine, in questa ventesima edizione, hanno preso parte 150 realtà e ne sono state premiate 50. Tutti gli 80 dipendenti di Skylabs, che hanno risposto in forma anonima al sondaggio della società di ricerca americana, considerano l'azienda un luogo in cui credibilità, rispetto, equità, orgoglio e coesione la fanno da padrona.

Skylabs è un business partner nato a Catania nel 2015, che offre servizi di strategia digitale, consulenza informatica e system integration per aziende private ed enti pubblici, con una ricca esperienza nell'implementazione delle tecnologie Salesforce, Mulesoft, Tableau e Microsoft. Sono oltre 80 le persone che lavorano in Skylabs, progettando la strategia digitale e design e sviluppando soluzioni Crm, Marketing Automation, E-commerce, Mobile e Custom. Le sedi si trovano a Catania, Palermo, Milano, Roma e Lugano.