Un incendio, la notte scorsa, si è sviluppato al piano terra di un palazzo in via delle Azalee, a Sciacca, nell'Agrigentino, sede dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine. Le fiamme sarebbero state causate da un corto circuito. Non risultano feriti.