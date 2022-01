Marsala, confronto tra la giunta comunale e Musumeci sulle emergenze della città

“Il padiglione malattie infettive è una compensazione per questa città e per l'Ospedale che ha messo a disposizione i suoi reparti per un intero territorio provinciale. Sarà autonomo dal punto di vista funzionale, con 100 posti letto, di cui 16 di terapia intensiva. Ci sono ritardi, è vero, ma sono legati alla burocrazia romana, rallentata rispetto alla velocità con la quale abbiamo rendicontato sul progetto per ottenere subito le risorse. Alcuni mesi in più rispetto al cronoprogramma possiamo considerarli fisiologici. Spero di potere inaugurare la struttura da Presidente della Regione”. Queste le parole del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci riguardo ai lavori del padiglione per malattie infettive, attualmente in corso nell'area del Presidio ospedaliero “Paolo Borsellino”. Il tema è stato affrontato all'inizio dell'incontro di ieri pomeriggio a Palazzo Municipale con il sindaco Massimo Grillo, gli assessori della Giunta, il presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano e i parlamentari regionali Eleonora Lo Curto, Stefano Pellegrino e Sergio Tancredi. Dal canto suo, il sindaco Grillo ha rappresentato al Governatore il supporto che il Comune sta fornendo in questo momento di emergenza covid all'Asp per la campagna vaccinale, mettendo a disposizione dei sanitari il Teatro Impero per vaccinare la popolazione scolastica. Il porto è stato l'argomento al centro della discussione per le opere strategiche in favore della città e su cui ha chiesto maggiore attenzione il sindaco Grillo.